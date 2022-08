STORY: Rudy Giuliani, der ehemalige persönliche Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump, musste am Mittwoch vor einer Geschworenenjury im US-Bundesstaat Georgia aussagen. In dem Verfahren geht es um strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Präsidenten-Wahl 2020. Es werden Versuche des ehemaligen Präsidenten Trump und seiner Verbündeten untersucht, die das Wahlergebnis verfälschen sollten. Hintergrund ist vor allem ein Telefonat zwischen Trump und dem obersten Wahlaufseher in Georgia, Brad Raffensperger. Mehr als sechs Stunden hielt sich Giuliani in dem Gerichtsgebäude in Atlanta auf. Inhalte zu seinen Aussagen wurden nicht bekannt. Eine Grand Jury soll nun die Beweise in diesem möglichen Verbrechensfall prüfen und entscheiden, ob eine Anklage erhoben wird.

