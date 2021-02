Es ist so etwas wie ein Comeback: An der nordfranzösischen Küste liegen Scharen von Seehunden im Sand, einige bewegen sich in Richtung Wasser. Drohnenbilder zeigten etwa 250 der Tiere, die sich bei Ebbe in der Nähe der Stadt Marck tummelten. Die Seehunde waren hier eigentlich so gut wie verschwunden. Die Fischer hatten sie vertrieben, weil sie um die Fischbestände fürchteten. In Frankreich stehen sie sei den 1980er Jahren unter Artenschutz und kehrten in den letzten Jahren an die Küste zurück. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch dadurch, dass die Tiere im Ärmelkanal keine natürlichen Fressfeinde haben. Umweltschützer gehen davon aus, dass die Population in dem Gebiet auf mehr als 1000 Exemplare angewachsen ist.

Mehr