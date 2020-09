Mit dem Pokal im Arm und der Maske im Gesicht. So präsentierte sich der Bayern-Spieler Serge Gnabry am Freitag am Flughafen München. Es ist der erfolgreiche Schlusspunkt der vergangenen Saison. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann am Donnerstagabend als amtierender Champions-Leage-Sieger in Budapest die Supercup-Partie gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla. Nach einem spannenden Spiel über 120 Minuten hieß es am Ende knapp 2:1 für die Bayern. Umstritten war die Erlaubnis von rund 15.000 Zuschauern im Stadion von Budapest. Für die zurückkehrenden Bayern-Fans bedeutet das nun erstmal ein Aufenthalt in Quarantäne.

