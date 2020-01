Rund 100 Deutsche aus der chinesischen Region Wuhan werden am Samstag in Frankfurt erwartet. Aufgrund der dortigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird eine Maschine der Bundeswehr ausreisewillige mit deutscher Staatsbürgerschaft zurück nach Deutschland bringen. Michael Sroka, Leiter der Flughafen-Klinik erklärt das Prozedere nach der Landung: "Dann wird das Gesundheitsamt an Bord gehen, sich eine entsprechende Übergabe machen lassen. Das alles entspricht den ganz normalen Verfahren, die wir vorbereitet haben und die wir auch bei jeder anderen Erkrankung oder Infektion machen würden. Anschließend wird man hier schauen, dass hier alles entsprechend vorbereitet ist. Wenn hier sozusagen der Daumen nach oben geht, wird man die Passagiere geordnet, völlig ohne jede Panik, Hektik, oder ähnliches aus dem Flugzeug aussteigen." Gut vorbereitet ist man, der hessische Sozialminister Klaus Klose von den Grünen sagt, man habe durch die Erfahrung mit SARS im Jahr 2003 oder mit dem Lassa-Fieber 2006 viel gelernt. "Dadurch haben wir klare und belastbare Strukturen und Handlungsabläufe, die auch verlässlich funktionieren. Das Ministerium steht in ständigem Austausch mit dem Robert-Koch-Institut, der Arbeitsgemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen auf Bundes- und Landesebene und natürlich dem öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen. Gemeinsam bewerten wir die Situation dann kontinuierlich." An Bord werden sich keine Corona-Verdachtsfälle oder bereits Infizierte befinden. Trotzdem sollen alle Ausgeflogenen an einem Bundeswehr-Standort in Germersheim für zwei Wochen in Quarantäne genommen. Durch diese Maßnahme soll die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland gewährleistet werden.