Wiedersehensfreude am Frankfurter Flughafen am Samstagmorgen. Deutsche Reisende kehren aus Neuseeland zurück - viele früher als erwartet, andere sehr viel später. Die Coronapandemie hat ihre ursprünglichen Pläne durchkreuzt. Unter den Passagieren herrschte nach teils wochenlangem Bangen vor allem Erleichterung. "Ich bin ziemlich dankbar und glücklich, dass die Bundesregierung uns rausgeholt hat. Das war diplomatisch offensichtlich auch ziemlich schwierig." "Hier geht es jetzt erst Mal weiter, dass ich zwei Wochen in Quarantäne bin. Und dann guck ich mal, was mich dann erwartet. In Neuseeland ging es uns ganz gut, wir hatten ein schönes Quartiert. Was nicht so schön war, war halt, dass man sehr unsicher war, wie geht es jetzt weiter, nachdem Frau Aden halt gesagt hat, ihr müsst jetzt erst mal alle da bleiben, wo ihr seid." "Es war ganz knapp. Wir standen auch nur auf der Warteliste und sind froh, dass wir mitkommen konnten." Die Erleichterung war auch unter den Angehörigen zu spüren, die das Schicksal ihrer Lieben von Deutschland aus verfolgt haben. "Jetzt ging es zum Schluss ganz schnell, anfangs hat es noch mal eine Woche gedauert, wo das ganze noch mal abgesagt wurde. Und jetzt sind wir froh, dass sie mit dem ersten Fliegen mitgekommen sind, also total froh und jetzt fahren wir ganz beruhigt wieder nach Hause." Die Boeing 777-300 war gestern mit 340 Passagieren an Bord in Auckland gestartet und über Kanada nach Frankfurt geflogen. Es war der erste Flug einer Art Luftbrücke, mit der seit Freitag 12.000 Deutsche zurück in ihre Heimat geflogen werden sollen. Auch in anderen Teilen der Welt warten noch immer Deutsche auf ihre Rückreise.