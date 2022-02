Rückschlag für Astra Space aus Kalifornien. Denn ein Raktenstart am Donnerstag in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida verlief nicht wie geplant. Die Trägerrakte sollte in Zusammenarbeit mit der Nasa vier Forschungssatelliten ins All transportieren. Was zunächst wie ein reibungsloser Start aussah, entpuppte sich nach circa 14 Minuten als Fehlschlag. Bereits zuvor war das Videosignal der Live-Übertragung abgebrochen. Was genau mit der beim Start rund 13 Meter großen Rakete 0008 von Astra Space passiert ist, konnte die Firma vorerst noch nicht gesagt. Eine Mitarbeiterin sprach davon, dass ein "nicht näher spezifiziertes Problem" aufgetreten sei.

