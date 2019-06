Der konservative, britische Abgeordnete Mark Field wirft hier eine Klimaschützerin aus einem Festsaal. So geschehen am Donnerstag bei einem traditionellen Bankett in London. Field packte die Frau am Nacken und drängte sie in Richtung Ausgang. Greenpeace-Aktivisten hatten zuvor versucht, die festliche Veranstaltung zu stören, bei der gerade Finanzminister Philip Hammond sprechen sollte. Während die britischen Tories gerade um ihre künftige Führung und Orientierung ringen, schuf der Politiker handfeste Fakten - und erntete viel Kritik für sein ruppiges Verhalten. Vom Posten als Staatssekretär im Außenministerium wurde Field am Freitag suspendiert. Premierministerin Theresa May bewertete das Vorgehen ihres Parteikollegen nach Angaben einer Sprecherin als beunruhigend. Vertreter von Greenpeace und Oppositionspolitiker bezeichneten es als Übergriff. Die frauenpolitische Sprecherin der Labour-Partei forderte wie auch andere Fields Rauswurf. Das sei entsetzlich, befand Dawn Butler beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Umweltschützer wollten bei dem Bankett in Londons Finanzbezirk nach eigenen Angaben der Finanzbranche deren Beteiligung am Klimawandel vorhalten. Finanzminister Hammond nahm seine Rede nach dem Vorfall wieder auf, unter Applaus - und versehen mit einem Hinweis. "Die Ironie dabei ist natürlich, dass diese Regierung durch ihr Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2050 gerade eine globale Führungsrolle eingenommen hat." Die EU konnte sich auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel nicht auf dieses konkrete Ziel einigen.