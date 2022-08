STORY: Serena Williams - die 23-fache Grand-Slam-Championesse - will nicht mehr. Nach den US Open will sie sich aus dem Tennissport zurückziehen. Das berichtete sie in einer Titelgeschichte der am Dienstag erschienenen Zeitschrift Vogue. "Ich habe das Wort Ruhestand nie gemocht... Vielleicht ist das beste Wort, um zu beschreiben, was ich vorhabe, Weiterentwicklung. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich mich weg vom Tennis und hin zu anderen Dingen entwickle, die mir wichtig sind." Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag, nachdem Williams ein Erstrunden-Einzelmatch bei den Toronto Open gewonnen hatte - erst ihr zweites Einzelmatch, seit sie im Juni in Wimbledon nach einjähriger Wettkampfpause wieder auf den Platz geschritten war. Fans zollten der 40-Jährigen Respekt, so auch Spielerin Amy Zhang in Toronto: "Sie hat eine großartige Karriere gemacht und repräsentiert vor allem schwarze Frauen im Sport. Sie hat so viele Mädchen inspiriert. Ich selbst habe als Kind Tennisunterricht genommen. Ich habe sie immer spielen sehen, besonders in Wimbledon. Ich finde es wirklich traurig, dass sie sich zurückzieht, aber ich bin mir sicher, dass sie sich in Zukunft noch anderen Dinge vor hat." Andere Dinge, man darf gespannt sein, worum es dabei gehen wird. Vielleicht zumindest an den Rand des Courts zurückkehren, als Expertin, die eine außergewöhnliche Karriere hinter sich hat.

