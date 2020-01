Spätes Feiertagsfestmahl bei den Asiatischen Elefanten im Berliner Tierpark. Rund 700 unverkaufte Weihnachtsbäume standen auf dem Speiseplan, natürlich unbedenkliche Bio-Exemplare. Der artgerechte Schmuck bestand aus Apfelringen oder Paprikahütchen. Die stachelige Dimension des Festmahls sei dabei kein Problem, so der stellvertretende Zoologische Leiter, Florian Sicks. "Das piekst auf jeden Fall. Aber in Afrika, in den Savannen, gibt es natürlich Pflanzen, die noch wesentlich wehrhaftere Mechanismen entwickelt haben in Form von langen Dornen. Auch damit kommt der Elefant prima zurecht und kann das trotzdem verdauen, so dass hier diese leicht pieksigen Nadeln für den überhaupt gar kein Problem darstellen." Während die Dickhäuter schnurstracks zulangten, legten andere wie die Dromedare eine zurückhaltendere Natur an den Tag. Weihnachten mag den Tieren - abgesehen vom unerwarteten Baumschmaus - schlicht nichts bedeuten, anders verhält es sich mit dem Jahreswechsel, der bekanntlich nur wenige Tage zurückliegt und der vielerorts in der Bundeshauptstadt vor allem eins war: laut. "Viele Tiere werden dadurch unnötig nervös - Tiere hören ja weitaus besser als wir Menschen. Und wir Menschen werden ja schon davon wach und sind davon irritiert. Die Tiere wissen überhaupt gar nicht, was da passiert, und sind dann teilweise sehr schreckhaft. Wir hatten hier jetzt noch nie größere Probleme. Meistens beruhigen sich die Tiere dann auch 20, 30 Minuten nach der großen Böllerei auch wieder. Aber natürlich ist das eine Beeinträchtigung." Diese kleinen Genießer, die auch mit schmausten, kennen Nadelhölzer übrigens auch aus ihrem natürlichen Lebensraum. Fragt sich nur, wer mehr piekst: Baumstachler oder stacheliger Baum?