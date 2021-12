Etwas erschöpft, ohne Dach über dem Kopf und keine Spur von Herrchen oder Frauchen. So fühlen sich die herumstreunernden Hauskatzen von La Palma. Wegen des Vulkanausbruchs, der seit Mitte September anhält, hatten Haustier-Besitzer ihre Häuser verlassen. Manche ließen ihre Katzen ungewollt zurück, weil sie wegliefen oder zur Zeit der Evakuierung immer noch nicht heimgekommen sind. Andere, weil sie nicht mehr daran glaubten, dass sie noch lebten. Die Beamten der spanischen Polizei zeigen sich dieser Tage von ihrer zärtlichen Seite und versorgen die obdachlosen Tiere. "Wir haben versucht, ihre Aufmerksamkeit mit Futter zu erregen, sie näherten sich uns an. Wir haben sie gefüttert, und ihnen Wasser gegeben. Dann haben wir geprüft, ob sie einen Mikrochip haben, um zu herauszufinden, ob sie Besitzer haben und wir sie ihnen zurückbringen können." Viele der Tiere starben in den Lavamassen oder durch die giftigen Gase, die der Cumbre Vieja ausgestoßen hatte. Diese Kätzchen können noch auf ihr altes Leben hoffen. Denn seit Montagabend wurden keine seismischen Aktivitäten mehr registriert, was die Hoffnung nährt, dass die längste Eruption in der Geschichte La Palmas rechtzeitig zu Weihnachten für beendet erklärt werden könnte. Schon am Donnerstag durften die Bewohner zu ihren Häusern zurück, oder das, was von ihnen noch übrig ist. Und dann können sie auf ein Wiedersehen mit ihren Kätzchen hoffen.

