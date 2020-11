HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef Bayern München: "Diese 14 Klubs haben ja im Oktober, also vor einem Monat, dieses Papier, nennen wir es mal Impuls, in der ganzen Republik versendet. Mit einem einzigen Hintergedanken: dass sie damit Druck auf das DFL-Präsidium machen wollten oder wollen, ganz einfach große Veränderungen in der TV-Geld-Verteilung vorzunehmen. Wir wollen das nicht. Wir haben absolutes Vertrauen zum DFL-Präsidium, hier die richtigen, die guten und auch seriösen Entscheidungen zu fällen. Davon sind wir überzeugt. Und wir sollten bitte auch nicht vergessen: Vor zwölf Monaten ist dieses Gremium gewählt worden und sollte eigentlich das Vertrauen und Loyalität aller haben und nicht nur von diesen 15, die heute hier waren. Wir haben leider eine Problematik in der Gestalt, dass wir in diesem Jahr ab der Saison 21/22 rund 200 Millionen weniger Einnahmen national und circa knapp 100 Millionen weniger internationale Einnahmen haben. Das heißt, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit werden alle 36 Klubs weniger in der Tüte haben als vorher. Und das gilt es, einfach gut zu managen für uns alle und das in Zeiten von Corona, die natürlich noch einen zusätzlichen finanziellen Schaden für alle 36 Klubs hervorrufen."

