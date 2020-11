Sie gehören sicherlich zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Die Hersteller von Videokonsolen und den entsprechenden Spielen. Die Verkäufe waren zuletzt sprunghaft angestiegen. Die neue Playstation 5 von Sony war bereits online ausverkauft, bevor sie am Donnerstag unter anderem in Japan und den USA auf den Markt kam. Um große Menschenmassen in den Geschäften zu vermeiden, durften in Japan nur diejenigen kommen, die die neue Konsole vorbestellt hatten. Einige Händler veranstalteten sogar Lotterien, um ihre begrenzten Bestände zu verteilen. In Europa und damit auch in Deutschland soll die PS5 am 19. November auf den Markt kommen. Analysten erwarten, dass der Mangel an Spielkonsolen von Sony und Microsoft bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Microsoft hatte am Dienstag zwei neue Xboxen auf den Markt gebracht, wobei auch hier die ersten Vorbestellungen schnell ausverkauft waren.

