Dutzende Weihnachtsmänner und Weihnachtsengeln fuhren am Samstag mit ihren bunten Motorrädern quer durch Berlin. Auf diesem Weg wollten sie unter anderem Kindern eine Freude bereiten und Aufmerksamkeit schüren für Menschen in Not, denen Spenden gebracht werden. Denn der gemeinnützige Verein "Santa Claus on Road e.V." veranstaltet alle Jahre wieder am Samstag vor dem dritten Advent die sogenannte "Berlin Christmas Bike Tour". Zwei Geschenkwagen waren mit dabei und wurden eskortiert von den Bikern, die ihre Gaben am Samstag an mehrere sozialen Einrichtungen verteilten. Weihnachtsengel Silvia beschreibt die Aktion und erinnert sich, wie alles losging: "Es ist ja eine tolle soziale Einrichtung, die der Herr Masche (?) schon seit 24 Jahren macht. Und er hat mal angefangen, da waren es drei Motorräder. Und jetzt sieht man, das es eine Fülle geworden. Und wenn man es überreicht, man bekommt Gänsehaut und das kann man nicht beschreiben, das muss man selber erleben. Ist ganz toll." Weihnachtsmann Wolfgang gibt Einblicke in seine Welt als Biker auf besonderer Mission: "Von diesen hinteren Dingen hier, von diesen Aufsätzen, wir haben einen Weihnachtskeller zu Hause und da sind ungefähr drei oder vier von diesen Aufsätzen drinnen und vorne genauso. Und die werden jedes Mal immer so ein bisschen geändert und dann wieder neu aufgeschraubt, aufgesetzt. Also ich mache mich jedes Mal was ganz Neues. Aber letztes Jahr bin ich mit meiner Frau als Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gegangen, so als Prinz verkleidet und diesmal wieder als Weihnachtsmann. " Bereits vor 24 Jahren wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Die Berlin-Christmas-Biketour führt zu mehreren Orten in der Stadt und lädt natürlich alle auch zur Unterstützung von Institutionen für hilfsbedürftige Menschen ein.

