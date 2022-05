STORY: Im Süden und Osten der Ukraine dauerten die Kämpfe auch am Wochenende an. Ukrainische Behörden berichteten von zahlreichen russischen Raketenangriffen. Ein Einschlag zerstörte die Start- und Landebahn des Flughafens von Odessa. Mehrere Einschläge trafen einen Industriekomplex in Charkiw, schwarze Rauchschwaden stiegen in den Himmel. Moskau konzentriert sich auf den Süden und Osten des Landes, nachdem es nicht gelungen war, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Tausende von Zivilisten wurden mittlerweile getötet, mehr als 5 Millionen in die Flucht getrieben. Russland bestreitet, dass bei seiner sogenannten "speziellen Militäroperation" Zivilisten angegriffen würden. Russische Streitkräfte haben die Stadt Cherson erobert und die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol weitgehend besetzt. Hunderte von ukrainischen Soldaten und Zivilisten haben dort im Stahlwerk Azovstal Zuflucht gesucht. Die Vereinten Nationen haben auf eine Evakuierungsvereinbarung gedrängt. Am Samstag sagte ein ukrainischer Soldat, dass es etwa 20 Frauen und Kinder heraus geschafft hätten. In der Stadt Dobropillia im Osten zersplitterte die Druckwelle eines Einschlags am Samstag alles Fenster eines Wohnhauses und hinterließ einen großen Krater im Hof. Ein Anwohner sagte, seine Frau habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Zimmer mit Blick auf den Hof aufgehalten und sei bewusstlos geworden. Zum Glück seien die vier Kinder in der Küche gewesen. Mehrere Panzer mit weißen "Z"-Markierungen wurden vom ukrainischen Militär außerhalb der Stadt erbeutet. Russland meldete am Samstag ukrainische Angriffe auf sein Territorium. Die Ukraine bekannte sich nicht zu den Vorfällen. Sie bezeichnete eine Reihe von Explosionen im Süden Russlands als "Karma" für Moskaus Invasion.

