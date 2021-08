Sein Kopf aufgespießt - so groß ist der Hass gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei dieser Demonstration gegen die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Samstag in Paris. Unter anderem hatten sich in Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes und Toulouse nach Angaben der Behörden insgesamt rund 200.000 Menschen versammelt. "Nein zur Gesundheitsdiktatur!" "Nein zum Pass der Schande!" "Rührt unsere Kinder nicht an!" "Präsident, Premier und der Gesundheitsminister töten unsere Freiheiten!" All diese Aussagen wurden landesweit auf Pappschildern getragen. Wie die Polizei mitteilte, wurden allein in der Hauptstadt drei Polizisten verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums seien 19 Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen worden. Es war das dritte Wochenende in Folge mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen von Präsident Emmanuel Macron.

Mehr