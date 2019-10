Szenen der Verabschiedung am Montag auf der griechischen Insel Lesbos. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria und darauffolgenden Ausschreitungen, durften rund 200 Personen das Lager verlassen. Die Menschen - vor allem Familien mit Kindern und Kranke - wurden mit Bussen zur Fähre gebracht. In und um das Lager Moria herrschte nach Angaben von griechischen Medien am Dienstag Ruhe. Wie lange das so bleiben wird, ist unklar. Die Zustände in dem Lager gelten als menschenunwürdig und chaotisch. Zu viele Menschen müssten dort auf zu engem Raum leben, sagt Astrid Castelein vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR: "Dort leben derzeit 12.200 Menschen, das Lager ist nach Einschätzung der UNHCR für 2.300 ausgelegt. Damit leben dort sechs Mal mehr Menschen als vorgesehen. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheit und für die Risiken, mit denen die Asylsuchenden hier konfrontiert werden." Medienberichten zufolge sollten in den nächsten Tagen weitere Migranten von Lesbos und auch aus anderen Lagern auf den griechischen Inseln aufs Festland gebracht werden. Der Zustrom von Migranten aus der Türkei hat in den vergangenen Wochen zugenommen. Die Zahl ist die höchste, seit der EU-Türkei-Flüchtlingspakt im März 2016 in Kraft getreten ist. Schätzungen zufolge harren zurzeit knapp 30.000 Menschen im Osten der Ägäis aus. Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann.