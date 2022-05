STORY: Er glitzert und glänzt und ist ein Edelstein der Sonderklasse. In der Szene trägt er den Spitznamen "The Rock". Das Besondere ist, dass dieser weiße Diamant absolut symmetrisch ist. Nach Aussage von Fachleuten, gibt es weltweit nur wenige Steine dieser Art. Am Mittwoch wurde "The Rock" im schweizerischen Genf bei Christie's versteigert. "Wir stehen bei 18 Millionen und 600.000 Francs. Das Angebot ist bei dir Max, 18.600.000 Francs. Die Auktion geht an dich, Max, 18,6 Millionen." Der Verkauf begann bei 14 Millionen Schweizer Franken und stieg innerhalb von Minuten auf das finale Angebot von 18,6 Schweizer Franken zu erreichen. Mit der Provision des Auktionshauses kaufte der erfolgreiche Bieter, der anonym bleiben wollte, "The Rock" für insgesamt umgerechnet rund 21 Millionen Euro. Der Edelstein hat 228,31 Karat, ist größer als ein Golfball und wiegt mehr als ein Tennisball. Der Stein wurde Anfang des Jahrhunderts in einer Mine in Südafrika gefunden.

