In München musste die Polizei am Mittwochabend eine Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung auflösen. Ohne Genehmigung versammelten sich rund 3000 Menschen an mehreren Orten in der Innenstadt. Dabei hielten sie Vorschriften, wie das Tragen von Masken, nicht ein. Zunächst hatte die Polizei per Lautsprecherdurchsagen auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadt München hingewiesen, nach der nicht angemeldete, stationäre und sich fortbewegende Demonstrationen untersagt sind. Daraufhin hatte es Pfiffe, Buhrufe und Proteste gegeben. Beim Versuch der Auflösung kam es lokalen Medien zufolge auch zum Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray. Vereinzelt gab es Festnahmen.

