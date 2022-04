STORY: Sie sind Russen oder haben eine Beziehung zu Russland. Und sie sind gegen den Krieg, den Russland gerade in der Ukraine führt. In Düsseldorf sind zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Rote Karte zu zeigen. Und ein Zeichen für den Frieden zu setzen. "In meinen sozialen Netzwerken, so wie zum Beispiel Instagram, bin ich ziemlich aktiv. Ich äußere meine Meinung frei. Und da sage ich, was ich über den Krieg denke und fühle. Und mit dieser Meinung darf man nicht mehr nach Russland. Aber ich habe keine Angst." "Wir unterstützen Putin nicht. Und dieser Angriffskrieg ist total unfassbar für uns. Und ich persönlich habe viele Freunde in der Ukraine. Und wir setzen die jetzt unter Bomben. Wir haben viele Familien, Deine Mutter kommt aus der Ukraine, Dein Vater kommt aus Russland. Ich kann nicht verstehen, dass es ein Krieg gibt." "Und mein Vater hat den Kontakt zu seinem Cousin abgebrochen. Weil er war früher auch in der Armee und er ist auch pro Krieg. Meine Eltern sind dagegen. Ich habe versucht, zu argumentieren. Und die Menschen sind einfach nur blind. Aber die Propaganda in Russland ist so stark, dass die Menschen dort nur den Medien glauben." Die Demonstranten forderten auch schärfere Sanktionen gegen Russland. Unter anderem ein Importstopp für russisches Öl und Gas. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Verein "Freies Russland NRW".

