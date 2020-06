Inmitten der Corona-Pandemie hat in Russland am Donnerstag das siebentägige Referendum über eine Verfassungsreform begonnen. Mit der Reform könnte Präsident Wladimir Putin bis 2036 an der Macht bleiben. Nach aktueller Rechtslage dürfte der 67-Jährige 2024 mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit nicht erneut antreten. Die Reform soll ihm dagegen erlauben, sich für bis zu zwei weitere aufeinanderfolgende, je sechsjährige Amtszeiten zu bewerben. Parlament und Verfassungsgericht haben dem großangelegten Umbau des politischen Systems bereits zugestimmt. Für Kritiker laufen die Pläne dagegen auf einen Verfassungsputsch hinaus. Diese Menschen in Moskau sind geteilter Meinung: "In vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Amtszeiten. Angela Merkel ist gerade in ihrer vierten Amtszeit, es können mehr sein. Das wichtigste für einen Führer ist es, dass er das Land gut managt." "Putin ändert sehr schnell seine Meinung. Erst sagt er das, dann sagt er was anderes. Selbst meine Familie hat aufgehört, ihn zu unterstützten. Besonders nach der Quarantäne. Die Menschen haben einfach das Vertrauen verloren." Das Referendum in dem größten Land der Erde ist bis zum 1. Juli angesetzt. Die ursprüngliche Abstimmung im April war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Zum Schutz vor einer Ansteckung herrschten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Einige Wahlhelfer trugen Vollschutzanzüge, Handschuhe und Masken und es gab Fiebermessungen bei Wählern. Laut einer Umfrage eines staatlichen Meinungsforschungsinstituts dürften um die 70 Prozent der Wähler für die Verfassungsänderung stimmen. Putins Beliebtheitswerte liegen nach Angaben der Demoskopen des unabhängigen Instituts Levada bei 59 Prozent. Im internationalen Vergleich mag das hoch sein, doch für Putin ist es der niedrigste Wert seit 1999. In der Bevölkerung herrscht Unzufriedenheit wegen der gestiegenen Arbeitslosigkeit und fallender Löhne. Der prominente Oppositionspolitiker Alexej Navalny hat seine Unterstützer zum Wahlboykott aufgerufen. "Die Abstimmung über die Änderungen ist illegal, sinnlos und gefährlich für Ihre Gesundheit", erklärte er vor Beginn des Referendums. "Sie können sie boykottieren. Das zu tun, wäre das Richtige und Ehrliche."