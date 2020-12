Knapp 2,8 Millionen Fälle insgesamt und etwa 50.000 Tote - auch in Russland breitet sich die Corona-Pandemie weiter aus. Im August hatten die Gesundheitsbehörden den Impfstoff "Sputnik V" zur Anwendung freigegeben. Nach offiziellen Angaben soll er eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent haben. Viele Russen zögern aber weiterhin bei der Impfung: "Ich werde mich nicht impfen lassen, weil ich bereits krank gewesen bin. Ich glaube nicht, dass es mir helfen oder mich retten wird, zumal ich Medizin studiere und weiß, dass der Impfstoff noch nicht vollständig entwickelt ist. Natürlich lassen sich schon viele Leute impfen, zum Beispiel Joe Biden. Aber Putin lässt sich nicht impfen und zeigt damit den Menschen, dass sie nicht unbedingt geimpft werden müssen." "Ich werde mich nicht impfen lassen. Ich wurde nur in meiner Kindheit geimpft. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht. Ich wusste einfach, dass ich es nicht tun würde. Ich will kein Risiko eingehen und gehe es ruhig an. Ich denke, dass Putin durch sein eigenes Beispiel zeigen könnte, dass wir geimpft werden müssen, wenn er so denkt. Es könnte ein guter Schritt sein, weil dann viele Menschen, die ihn respektieren, auf ihn hören würden." "Wir wollen uns noch nicht impfen lassen, weil wir der Sache nicht ganz trauen. Es gibt viele widersprüchliche Informationen in den Medien und im Internet, da gibt es einige Ängste. Erst die Zukunft wird zeigen, wie es sich entwickelt." Präsident Putin hatte am Donnerstag mitgeteilt, er sei bisher nicht mit dem russischen Impfstoff geimpft worden. Er wolle dies aber tun, wenn es möglich sei.

