Die Vereinigten Staaten haben am Dienstag ein Video veröffentlicht, dass die Annäherung zweier mutmaßlich russischer Kampfflugzeuge an ein US-Patrouillenflugzeug über dem Mittelmeer zeigen soll. Die Piloten der Su-35-Jets hätten "unsicher und unprofessionell" gehandelt, so das US-Verteidigungsministerium. 64 Minuten lang sei die US-Maschine in ihrer Manövrierfähigkeit eingeschränkt gewesen. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten Russland bezichtigt, Kampfflugzeuge nach Libyen entsandt zu haben, um dort russische Söldner zu unterstützen.