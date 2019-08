Die russische Medienbehörde hat nach den Protesten in Moskau den US-Suchmaschinenbetreiber Google aufgefordert, Videos von nicht genehmigten Demonstrationen von seiner Plattform Youtube zu entfernen. Das amerikanische Unternehmen solle es unterlassen, für nicht zugelassene Proteste zu werben, teilte die staatliche Medienaufsicht mit. Mehrere Youtube-Kanäle hatten die Demonstrationen live im Internet übertragen. Sollte der Konzern dem nicht Folge leisten, behalte sich Russland das Recht vor, entsprechend darauf zu reagieren. Ein Google-Sprecher in Russland lehnte eine Stellungnahme dazu ab. In Moskau hatten am Samstag Zehntausende Menschen für freie Wahlen demonstriert. Sicherheitskräfte hatten Dutzende Demonstranten festgenommen.