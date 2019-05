74 Jahre ist es her, als die Deutsche Wehrmacht nach erbitterten Kämpfen mit der Roten Armee in Berlin bedingungslos kapitulierte. Der 9. Mai 1945 gilt für viele daher als Tag der Befreiung. Auch für die Mitglieder des russischen Motorradclubs Nocnie Volki, zu deutsch Nachwölfe. Wie jedes Jahr fahren die Biker ihre sogenannte "Siegestour" von Moskau nach Berlin, um an den Vormarsch der Roten Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Am Donnerstagmorgen beendeten die Nachtwölfe ihre Tour am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, wo sie einen Kranz in Gedenken an die Opfer niederlegten. Hier liegen rund 7000 russische Soldaten und Offiziere begraben, die bei dem sogenannten Sturm auf Berlin ums Leben gekommen waren. Ein Besucher: "Gerade in den jetzigen Zeiten ist das eine sehr wichtige Veranstaltung hier. Dass immer wieder ins Bewusstsein kommt, dass wir in Deutschland große Schuld auf uns geladen haben und gerade jetzt in diesen Zeiten, gerade gegenüber Russland entsprechend agieren sollten. Und nicht mit Panzern sich an die russische Grenze stellen. Und nicht im Baltikum aufrüsten und keine Sanktionen machen. Wir haben auch Russland die deutsche Einheit zu verdanken. Das wird leider vergessen." Die Nachtwölfe haben nicht vergessen. Vielen missfällt ihr alljährlicher Besuch in Berlin. Einem Medienbericht zufolge unterstützt der Motorradclub prorussische Kräfte im Ukraine-Krieg. Demnach sollen die USA bereits Sanktionen gegen einige Mitglieder verhängt haben.