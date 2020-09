Russische Sicherheitskräfte haben am Dienstag in einem abgelegenen Teil Sibiriens unter anderem einen prominenten Sektenführer festgenommen. Er war Anführer der sogenannten "Kirche des Letzten Testaments". Sergej Torop ist ein ehemaliger Verkehrspolizist, der von seinen Anhängern auch "Vissarion" genannt wurde.Er gründete die Sekte 1991, im Jahr des Zusammenbruchs der Sowjetunion, in einem abgelegenen Teil der sibirischen Region Krasnojarsk. Der bärtige Mystiker mit langen Haaren zog Tausende von Anhängern an, von denen einige glauben, dass er die Reinkarnation Christi sei. Eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde sagte dazu am Dienstag in Krasnojarsk, dass die religiöse Gruppe psychologischen Druck ausgeübt habe, um Geld von ihren Anhängern zu erpressen und damit für ernsthafte Gesundheitsschäden verantwortlich sei. Örtlichen Medienberichten zufolge müssen die festgenommenen Personen im Falle eines Schuldspruchs mit bis zu 12 Jahren Gefängnis rechnen.

