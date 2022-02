STORY: Der russische Angriff auf die Ukraine hat Panikverkäufe am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Der Dax brach zur Eröffnung am Donnerstag um 4,4 Prozent auf 13.988 Punkte ein und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dem Börsencrash im März 2020 zu. Russland hatte über mehrere Flanken einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Robert Halver von der Baader Bank: "Es gibt die klassische Reaktion. Gold steigt, die Staatsanleihen steigen im Kurs. Öl und Gas leider auch. Die Aktienmärkte sind auch gefallen, aber sie versuchen immer dagegen zu halten. Denn wir haben bei einem Unglück einen positiven Faktor auf jeden Fall. Omikron ebbt ab. Das heißt, die Weltwirtschaft kann dann doch wieder etwas durchatmen. Ich hoffe natürlich, dass dann die russische Invasion die Stimmung dann so kaputt macht, dass es dann zu Beeinträchtigungen kommt. Aber man muss jetzt zusammenhalten. Und ich finde es sehr wichtig, immer auf China zu achten. Die Chinesen haben kein Interesse an einer schwachen Weltwirtschaft. Sie wollen weiterhin auch mit den USA und Europa Geschäfte machen." Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Uniper mit einem Minus von 16,7 Prozent. Der Versorger ist an der Finanzierung der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland beteiligt. Die USA hatten Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG angekündigt.

Mehr