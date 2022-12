STORY: Nach einem russischen Drohnen-Angriff auf das Stromnetz in der südukrainischen Region Odessa am Samstag dauerten dort die Stromausfälle an. Einzelne Bars, Restaurants und Geschäfte griffen auf ihre Dieselgeneratoren zurück. So konnten die Gäste die Spiele der Fußball-WM verfolgen und an zentralen Punkten ihre Handys aufladen. Wegen der erheblichen Beschädigung seien zunächst mit Ausnahme der kritischen Infrastruktur alle Bewohnerinnen und Bewohner von der Stromversorgung abgeschnitten, teilte Bürgermeister Truchanow mit. Der Gouverneur der Region Odessa, Maxym Martschenko, erklärte, eine eingeschränkte Stromversorgung werde in den nächsten Tagen wiederhergestellt. Eine komplette Reparatur des Netzes könne jedoch einige Monate dauern. Vor der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar lebten in Odessa mehr als eine Million Menschen.

