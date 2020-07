Nur wenige hatten daran geglaubt, dass Ivan Zaborovsky wieder aufs Spielfeld zurückkehrt. Der 16-jährige Torhüter einer Moskauer Fußballmannschaft wurde nämlich am 4. Juli von einem Blitz getroffen. Nur drei Wochen später steht er mit seiner Mannschaft wieder auf dem Platz. "Das letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich von zu Hause zum Training losgehe. Dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht." Zaborovsky zeigt die Verbrennung auf seiner Brust, die vermutlich von seiner Kette stammt. Sein Trainer Anton Basov erzählt: "Als wir zu ihm rannten, lag er da mit dem Gesicht zum Boden. Dann haben wir ihn umgedreht. Sein Shirt war im Bereich seiner Brust zerrissen und verbrannt. Dann haben wir versucht, ihn wiederzubeleben." In seinem Umfeld dachten nur wenige, dass er überleben würde. Im Krankenhaus wurde er zunächst ins künstliche Koma versetzt. Nach seiner Genesung fiel dem 16-Jährigen zunächst das Atmen schwer. Doch zuletzt kam der junge Torhüter immer näher an seine Topform heran. Am Dienstag unterzeichnete der 16-Jährige einen Vertrag bei der A-Mannschaft seines Clubs, die in der dritten Liga Russlands spielt. Dies war aber auch schon vor dem Blitzeinschlag geplant gewesen.