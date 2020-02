Es geht weiter um Spionagevorwürfe: Der ehemalige US-Soldat Paul Whelan, hier Archivbilder, bleibt wegen des Vorwurfs der Spionage in Russland in Haft. Ein Gericht in Moskau entschied am Dienstag, dass der Mann bis zu seinem Prozess am 29. März dieses Jahres im Gefängnis bleiben muss. Der russische Anwalt von Whelan, Wladimir Sherebenkow, sagte dazu, man habe Hausarrest für seinen Mandanten gefordert, aber das sei abgewiesen worden: O-Ton: "Wir denken, es gibt da ernsthafte Widersprüche im Material dieses Falles. Die Ermittler haben uns Protokolle gesandt, die wir als nicht objektiv betrachten. Denn in der Haftanstalt scheint man davon auszugeheh, dass mein Mandant zur Flucht neige. Aber zu Beginn des Textes wurde gesagt, es habe keine Verletzungen der Haftregeln gegeben. Sie widersprechen sich also selbst. Deshalb haben wir auf dieses Problem hingewiesen. Und natürlich haben wir auch thematisiert, dass Paul nicht in irgendein Verbrechen verwickelt ist. Und weitere Aspekte. Wir planen, die Überprüfung des Falles in der nächsten Woche abzuschließen." Whelan - hier weitere Archivbilder - hat neben der US-amerikanischen auch die britische, kanadische und irische Staatsbürgerschaft. Der Ex-Soldat wurde im Dezember 2018 wegen mutmaßlicher Spionage festgenommen. Er weist die Vorwürfe zurück und hat wiederholt erklärt, ihm werde etwas angehängt. Im Falle eines Schuldspruchs könnten ihm 20 Jahre Gefängnis bevorstehen.