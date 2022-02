Eine Einheit der russischen Armee mit Flugabwehrraketen des Typs S-400 ist zu Übungszwecken in Belarus eingetroffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte am Mittwoch entsprechende Aufnahmen. In der Region Brest sollen ab Donnerstag russisch-belarussische Manöver stattfinden, mit dem Ziel die Grenzen zur Ukraine zu schützen, heißt es von offizieller Seite. Unterdessen teilte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow mit, eine Anfrage der Ukraine an die USA, das Raketenabwehrsystem THAAD zu liefern, würde als Provokation gewertet. Sollte die Regierung in Washington ernsthaft eine solche Lieferung erwägen, würde das die Wahrscheinlichkeit einer diplomatischen Lösung in der Ukraine-Krise verringern.

