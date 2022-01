Wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, sind russische Militäreinheiten in Kasachstan eingetroffen und kontrollieren gemeinsam mit kasachischen Sicherheitskräften den Flughafen der größten Stadt Almaty. Der Flughafen war am Mittwoch von einer Gruppe von Demonstranten besetzt worden. Ein Reuters-Reporter, der sich am Donnerstag dorthin begab, sagte, dass kasachische Sicherheitskräfte hätten sie entfernt. Russland hatte am Donnerstag auf Ersuchen des kasachischen Präsidenten mit der Entsendung von Fallschirmjägern begonnen, um bei der Niederschlagung der verheerenden Proteste zu helfen. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte für den Fall weiterer Unruhen den Schießbefehl erteilt. Mit Dutzenden Toten sind die schwersten Unruhen seit der Unabhängigkeit des Landes 1991. Seither hatte Nursultan Nasarbajew als Präsident mit harter Hand regiert. 2019 hatte er das Amt an den von ihm selbst ausgewählten Nachfolger Tokajew übergeben. Der heute 81-jährige Nasarbajew und sein Clan behielten aber großen Einfluss in Wirtschaft und Politik. Auch dagegen richten sich die Proteste.

