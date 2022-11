STORY: Es sind Filmaufnahmen, die Freude in der ukrainischen Stadt Cherson am Freitag zeigen sollen. Einwohner feiern den Abzug der russischen Besetzer und die Ankunft ukrainischer Truppen. Die Echtheit der Orte in den Videos konnte überprüft werden, aber der genaue Zeitpunkt ist nicht klar. Allerdings hat Russland nach eigenen Angaben den Abzug seiner Truppen aus Cherson im Süden der Ukraine abgeschlossen. Alle Soldaten und sämtliche Ausrüstung seien auf das östliche Flussufer des Dnipro ohne Verluste verlegt worden, ließ das russische Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag verlautbaren. Die ukrainische Seite zeichnete dagegen ein chaotisches Bild des russischen Abzugs. Serhij Chlan, Mitglied des Regionalrats von Cherson sagte ebenfalls am Freitag, dass zahlreiche russische Soldaten bei ihrer Flucht im Dnipro ertrunken seien. Andere hätten ihre Uniformen abgelegt und seien in Zivilkleidung untergetaucht. Es sei auch viel militärisches Gerät zurückgelassen worden. Das ukrainische Verteidigungsministerium war ursprünglich von einem deutlich langsameren Abzug der geschätzten 40.000 russischen Soldaten ausgegangen. Bisher konnten die Angaben beider Seiten noch nicht überprüfen.

Mehr