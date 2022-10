STORY: Russland wirft Großbritannien vor, hinter den Explosionen an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu stecken. "Nach den vorliegenden Informationen waren Vertreter einer Einheit der britischen Marine an der Planung, Vorbereitung und Durchführung eines terroristischen Anschlags in der Ostsee am 26. September dieses Jahres beteiligt", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministerium in Moskau. Belege dafür präsentierte er nicht. Großbritannien wies die Anschuldigungen umgehend zurück. Das russische Verteidigungsministerium gehe mit grotesken falschen Behauptungen hausieren, um vom katastrophalen Verlauf der Invasion in der Ukraine abzulenken, sagte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums.

