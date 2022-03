STORY: Treffen der Außenminister von Russland und China am Mittwoch in der ostchinesischen Provinz Anhui. Angesichts der vom Westen wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen sucht Russland zunehmend engere Kontakte zu China. "Wir befinden uns in einer ernsten Phase in der Geschichte der internationalen Beziehungen. Ich bin davon überzeugt, dass die internationale Lage nach den Ergebnissen dieses Prozesses sehr viel klarer werden wird und wir gemeinsam mit Ihnen und anderen Gleichgesinnten eine multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung anstreben werden", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. China verurteilt nach Angaben der Regierung in Moskau die westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister Russlands und Chinas bezeichneten die Strafmaßnahmen am Mittwoch als illegal und kontraproduktiv, erklärte das russische Außenministerium. Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte laut chinesischem Phoenix TV, die bilateralen Beziehungen würden dem Test internationaler Turbulenzen widerstehen.

Mehr