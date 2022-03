STORY: Eine neue Gesprächsrunde zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands soll offenbar erst am Dienstag in der Türkei stattfinden. Ein Beginn bereits am Montag sei unwahrscheinlich, da die Unterhändler erst im Tagesverlauf in Istanbul eintreffen würden, sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Der türkische Präsident Erdogan und der russische Staatschef Putin hatten sich in einem Telefonat am Sonntag über neue Gespräche verständigt. Die Verhandlungen waren zuletzt per Videokonferenz geführt worden. Die Regierung in Ankara hatte bereits ein Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in Antalya ausgerichtet und sich wiederholt als Vermittler für eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg angeboten.

