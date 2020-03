Noch bevor Daryana Tarasowa Lesen und Schreiben lernt, weiß sie wie man ein Maschinengewehr aufbaut. Die 6-Jährige will sich der russischen Bewegung Junarmia - den Kadetten der russischen Jugendarmee - anschließen, wie ihre Mutter Yekaterina Schukina nicht ohne Stolz erzählt. "Mein Sohn dient in der Jugendarmee, dann wollte meine Tochter auch hin. Ja, sie geht noch in den Kindergarten, aber das ist ok. Wir lernen keine Gedichte, sondern die Militärcharta. Es gefällt ihr, also warum nicht?" Mehr als 600.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Russland gehören der militärisch-patriotischen Bewegung bereits an. Sie wurde 2016 auf die Initiative der damaligen Verteidigungsministers gegründet wurde. In allen 85 Regionen Russlands gibt es eine Vertretung, so die Verantwortlichen. Am Tag der Offenen Türen mit einem Kalashnikov Fest im fernöstlichen Chabarowsk konnten sich junge Interessierte am Wochenende unter anderem an einer Waffen-Replik versuchen. "Mir hat es gefallen, ich konnte ein Gewehr zerlegen und wieder zusammenbauen. Dann habe ich beschlossen, mich der Jugendarmee anzuschließen, um Gewehre ab- und aufzubauen." Eine AK-74-Replik ab- und aufbauen konnte dieser 16-Jährige am schnellsten. Igor Sokolov brauchte dafür nur knapp 27 Sekunden. Die 14-jährige Anastasia Dotsenko belegte den zweiten Platz. Die AK-74, die Michail Kalaschnikow Anfang der 1970er Jahre entworfen hat, wird noch immer in Russland und vielen anderen ehemaligen Sowjetländern eingesetzt.