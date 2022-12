STORY: Russland hat nach eigener Darstellung am Freitag Teile des militärisch-industriellen Komplexes sowie Verwaltungseinrichtungen der Energie-Branche und des Militärs in der Ukraine mit Präzisionswaffen angegriffen Als Ergebnis des Angriffs sei der Transport von Waffen und Munition aus ausländischer Produktion vereitelt worden, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Ukrainische Rüstungsfabriken seien ausgeschaltet worden. Eine ukrainische Stellungnahme zu der Erklärung liegt nicht vor. Der russische Angriff, einer der größten seit dem Beginn des Krieges, legte umfangreiche Teile der zivilen ukrainischen Infrastruktur lahm. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte, die ukrainische Bevölkerung müsse sich auf weitere russische Angriffe einstellen. Russland verfüge immer noch über genügend Raketen für weitere massive Schläge gegen das ukrainische Stromversorgungssystem, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

