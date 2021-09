Das riesige Loch in der Hausfassade lässt erahnen, mit welcher Wucht das Gas-Luft-Gemisch am frühen Mittwochmorgen explodiert sein muss. Dabei sind in der russischen Stadt Noginsk nach offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet, einige zum Teil schwer verletzt worden. Dutzende Wohnungen wurden beschädigt oder zerstört. Mehr als 170 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass ereignete sich der Vorfall im dritten Stock des Gebäudes. Demnach könnten Bewohner über Nacht einen Gasherd angelassen haben, um so die Räume zu heizen. Am Morgen könnte die Flamme ausgegangen sein, aber das Gas weiter in die Wohnung geströmt sein. Beim Einschalten des Lichts am Morgen könnte das Gas-Luft-Gemisch explodiert sein. Die Statik des neunstöckigen Wohnblocks rund 50 Kilometer östlich von Moskau soll nun von Spezialisten untersucht werden. Ähnliche Vorfälle hatte es im Frühjahr 2020 in der Nähe der russischen Hauptstadt gegeben.

