VIDEO SHOWS: Broadcast: None. Digital: None. STORY: In mehreren russischen Städten hat es am Donnerstag Anti-Kriegs-Proteste gegeben. Dabei ging die Polizei hart gegen die Demonstranten vor. Ein Bürgerrechtsportal berichtete, bei Kundgebungen in mehr als 50 Städten seien mindestens 1700 Menschen festgenommen worden. Die größten Proteste fanden den Angaben zufolge in der Hauptstadt Moskau statt, wo mehr als 950 Menschen festgenommen worden seien. Die Demonstranten riefen unter anderem "Nein zum Krieg!" und "Russland ist gegen Krieg". Größere Kundgebungen gab es auch in den Metropolen Jekaterinburg und St. Petersburg. Auch hier ging die Polizei hart gegen die Demonstranten vor, die Kundgebungen wurden aufgelöst. Die russischen Behörden hatten zuvor Proteste gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine untersagt und Teilnehmern solcher Kundgebungen mit Strafen gedroht.

