STORY: Vor dem UN-Sicherheitsrat ist am Freitag ein Resolutionsentwurf gescheitert, der den Einmarsch Moskaus in die Ukraine verurteilt hätte. Russland hatte sein Veto gegen die Resolution eingelegt. Allerdings hat sich China enthalten, was bei westlichen Diplomaten als ein Anzeichen dafür gewertet wird, dass die Regierung in Moskau nach dem Angriff auf die Ukraine international isoliert ist. Die Abstimmung im Sicherheitsrat war nach Auskunft von Diplomaten um zwei Stunden verschoben worden, um Zeit für zusätzliche Verhandlungen mit China zu gewinnen. Die Regierungen in Moskau und Peking hatten sich erst vor wenigen Wochen auf eine weitreichende Partnerschaft geeinigt und sich gegenseitige Unterstützung zugesichert. Die Resolution fordert von Russland den sofortigen Stopp der Gewalt gegen die Ukraine und einen "unverzüglichen, vollständigen und bedingungslosen Abzug aller Streitkräfte aus dem Gebiet der Ukraine in seinen international anerkannten Grenzen". Neben China enthielten sich auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. Es wird nun damit gerechnet, dass die UN-Vollversammlung abstimmt.

