STORY: Russland nimmt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Mittwoch seine Teilnahme an dem Getreideabkommen mit der Ukraine wieder auf. Moskau hatte am Wochenende das Abkommen nach Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol ausgesetzt. Allerdings hatte sich die türkische Regierung bereits am Dienstag zuversichtlich gezeigt, dass das von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine weiterhin bestehen bleiben würde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den langfristigen Schutz der Korridore durch das Schwarze Meer für Getreide-Frachter gefordert. In seiner nächtlichen Video-Ansprache sagte er am Dienstag, dass die Welt entschlossen auf jeden russischen Versuch reagieren müsse, die Passage zu blockieren. Denn es gehe um das Leben von Millionen Menschen, in Anspielung auf die Bedeutung der Getreide-Exporte besonders für die ärmeren Länder.

