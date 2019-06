Es ist eine Kehrtwende um 180 Grad von den russischen Behörden. Die Drogenvorwürfe gegen den Journalisten Iwan Golunow, sind vom Tisch, nach heftigen Protesten seiner Unterstützer. Golunow, der sich mit Enthüllungen über Korruption unter Moskaus Stadtbeamten einen Namen gemacht hat, war in der vergangenen Woche festgenommen worden. Die Ermittler warfen ihm schwere Drogenvergehen vor, der 36-Jährige wies die Anschuldigungen umgehend zurück. Auch viele Russen vermuten, Golunow sei reingelegt worden. In einer ungewöhnlichen Welle der Solidarität protestierten die Redaktionen der drei wichtigsten russischen Zeitungen gegen die Verhaftung unter der Schlagzeile: "Ich bin/Wir sind Ivan Golunow." Mehr als 25.000 Menschen schlossen sich auf einer Facebookseite zusammen und kündigten für Mittwoch einen Protestmarsch an. Am Dienstag trat der russische Innenminister Wladimir Kolokolzew vor die Kameras: "Wir haben uns entschieden, die Vorwürfe gegen Herrn Golunow fallen zu lassen, da seine Verbindung zu dem Vergehen nicht erwiesen ist. Er wird heute aus dem Hausarrest entlassen." Auch wenn die Nachricht am Dienstag Jubel auslöste: für Golunow und seine Unterstützer ist die Geschichte damit noch nicht erledigt. Der 36-Jährige verlangt nach Antworten: "Ich danke Euch für Eure Unterstützung. Ich verstehe immer noch kaum, was passiert ist, aber ich bin froh, dass der Gerechtigkeit genüge getan wurde und die Vorwürfe fallengelassen wurden. Ich hoffe aber, dass die Ermittlungen weitergehen und dass niemand sich in Zukunft in der gleichen Situation wiederfinden muss, wie ich." Laut russischem Innenministerium wurden mehrere Polizeibeamte, die in den Fall verwickelt waren, für die Dauer der Ermittlungen von ihrem Dienst suspendiert.