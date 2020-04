Eine Militärmaschine mit Hilfsgütern aus Russland ist am Mittwochabend in den USA gelandet. An Bord des Flugzeuges befanden sich 60 Tonnen Atemschutzmasken und andere Schutzausrüstung, außerdem Beatmungsgeräte. Alle diese Güter sind in den USA wegen der Corona-Epidemie extrem knapp. US-Präsident Donald Trump hatte deshalb am Montag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Der hatte in dem Gespräch seine Hilfe angeboten. Die Zulassungsbehörde FDA will nun prüfen, ob die Waren den US-Standards genügen. Dann sollen sie verteilt werden. Wegen der Untätigkeit der US-amerikanischen Regierung hat sich das Coronavirus in den Vereinigten Staaten rasant verbreitet. Es gibt bislang 205.000 bestätigte Infektionen und über 4500 Tote. Die Regierung rechnet damit, dass in den nächsten Wochen bis zu 250.000 Menschen ums Leben kommen könnten.