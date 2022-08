STORY: Blumen und Kerzen in Moskau für die getötete Politikjournalistin Darja Dugina, Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat der Ukraine vorgeworfen, für den tödlichen Bombenanschlag verantwortlich zu sein. Er sei von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und ausgeführt worden, erklärte der FSB am Montag russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Täterin sei eine Frau aus der Ukraine. Nach der Tat habe sie sich nach Estland abgesetzt. Die Behörden in Estland erklärten allerdings, eine Bitte Russlands um Informationen zur Ein- und Ausreise von Personen sei nicht eingegangen. Die Regierung in Kiew hat jede Verantwortung für den Anschlag zurückgewiesen. Ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, im Gegensatz zu Russland sei die Ukraine kein "Terrorstaat". Die 29 Jahre alte Dugina war nach Angaben der russischen Behörden am Samstagabend ums Leben gekommen, als nahe Moskau ein Sprengsatz an ihrem Auto explodierte. In Russland wird spekuliert, dass der Anschlag eigentlich Alexander Dugin gegolten habe. Dieser äußerte sich am Montag erstmals zu dem Anschlag. Sein Herz durste nicht nur nach Rache oder Vergeltung, seine Tochter habe ihr Leben auf dem "Altar des Sieges" geopfert, darum müsse jetzt gewonnen werden.

