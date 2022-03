STORY: In der zweitgrößten Stadt der Ukraine Charkiw brannte am Mittwoch eine Polizeiwache. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein, während die Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpften. In Charkiw sind nach Angaben der Regionalverwaltung in den vergangenen 24 Stunden mindestens 21 Menschen durch Bombardements getötet und 112 weitere verletzt worden. Die Folgen der Luft- und Artillerieangriffe sind überall im Zentrum der Stadt zu sehen. Diese Aufnahmen sind am Dienstag enstanden. Ein Anwohner sagte: "Sie haben das Wohnhaus bombardiert. Viele Zivilisten sind gestorben. Ich habe Videos von mindestens vier toten Menschen, die auf dem Boden liege Lawrow und Putin sind Banditen. Sie sollten vor Gericht gestellt werden". Russische Luftlandetruppen seien in die Millionenstadt eingedrungen und hätten ein militärmedizinisches Zentrum angegriffen, meldete die ukrainische Armee. Es soll auch direkte Kämpfe zwischen der ukrainischen und der russischen Armee gegeben haben. Die südukrainische Stadt Cherson ist nach Angaben lokaler Behörden vollständig von russischen Truppen umzingelt. Die russische Nachrichtenagentur RIA hat unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau gemeldet, russische Streitkräfte hätten Cherson bereits eingenommen.

