STORY: Russland hat in der Nacht zu Freitag erneut massive Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine gestartet. Allein in der südöstlichen Stadt Saporischschja seien innerhalb einer Stunde mindestens 17 Raketen eingeschlagen, wie die Behörden mitteilten. Es sei der schwerste Luftangriff auf Saporischschja seit Beginn der russischen Invasion vor knapp einem Jahr gewesen. Ein Anwohner berichtet: "Ich hörte eine Explosion und eilte sofort nach draußen. Mein Bruder rief mich an und sagte, dass das Haus des Nachbarn getroffen worden sei. Ich ging nach draußen und sah Feuer. Zuerst dachte ich, das Haus meines Bruders sei getroffen worden. Also rannte ich so schnell ich konnte hierher, während noch Granaten herumflogen und irgendwo herunterkamen und einschlugen. Während ich und mein Bruder hierher rannten, gab es zwei weitere Explosionen. Wir fielen zu Boden. Als wir diesen Ort erreichten, sahen wir nach meiner Schwägerin, die total verängstigt war." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag, dass russische Raketen über Moldawien und Rumänien geflogen seien und nannte dies eine "Herausforderung für die Nato". Russland hat in den vergangenen Monaten mehrfach massive Luftangriffe, vor allem auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gestartet. Die Ukraine und der Westen werfen der russischen Führung vor, auf diesem Weg den Winter als Waffe einzusetzen. Russland bestreitet, zivile Ziele anzugreifen.

