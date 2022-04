STORY: Drohnenaufnahmen, die am Montag veröffentlicht wurden, zeigen eine große Rauchwolke, die auf dem Gelände des umkämpften Stahlwerks in Mariupol, im Südosten der Ukraine aufsteigt. Nach russischen Angaben versucht ein Spezialkommando, das Gelände zu stürmen. Dor leisten ukrainische Verbände erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen, es sollen sich dort auch Zivilisten aufhalten. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau hat Russland den ukrainischen Kämpfern in Mariupol ein Ultimatium gestellt. Demnach sollen sie bis zum Mittag Moskauer Zeit ihren Widerstand aufgeben. Wenn sie anschließend das Gebiet ohne Waffen und Munition verließen, kämen sie mit dem Leben davon. Unterdessen setzt Russland seine Angriffe auch an anderen Orten in der Ukraine fort. In der Nacht zum Montag seien 1260 Ziele beschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Sie seien sowohl mit Raketen als auch mit Artillerie angegriffen worden. Zudem sei in der ostukrainischen Region Donezk ein ukrainischer Kampfjet des Typs MiG-29 abgeschossen worden. Erneut sind Bemühungen um Fluchtkorridore für Zivilisten aus Mariupol gescheitert. Die Ukraine habe den dritten Tag in Folge die Zustimmung Russlands zur Einrichtung humanitärer Korridore zur Evakuierung von in Städten eingeschlossenen Zivilisten nicht erreicht, erklärt die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

