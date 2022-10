STORY: Wenn auch nur aus der Ferne, so ist Präsident Wladimir Putin am Mittwoch doch dabei, als die russischen Atomwaffen-Streitkräfte ihre Manöver abhalten. Diese fanden vor dem Hintergrund von Spekulationen über den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe durch die Ukraine statt. An den vom Staatschef verfolgten Übungen nahmen Atom-U-Boote und strategische Bomber teil, auch Raketen wurden eingesetzt. Ziel der Manöver sei eine mögliche Reaktion auf einen atomaren Angriff. Putin bekräftigte Behauptungen, die Ukraine plane den Einsatz einer mit radioaktivem Material gefüllten Bombe. Belege wurden nicht vorgelegt. Die Ukraine hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Putin erklärte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA, die Gefahr eines globalen Konfliktes sei hoch. Nach US-Angaben hatte Russland Washington am Dienstag über die geplanten Manöver informiert. Derzeit übt das westliche Militärbündnis Nato den Einsatz von US-Atomwaffen während eigener, jährlich abgehaltener Manöver. Westliche Experten befürchten, Russland könnte angesichts der militärischen Rückschläge in der Ukraine sogenannte taktische Atomwaffen mit begrenzter Wirkung einsetzen. US-Präsident Joe Biden hat die Regierung in Moskau gewarnt, das wäre ein "unglaublich schwerer Fehler".

