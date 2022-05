STORY: Auf Tuchfühlung gingen am Samstag zwischenzeitlich zwei Protestzügen in Dresden: Viele Russische Fahnen waren zu sehen auf einer Demonstration unter dem Motto „Weltfrieden, kein Krieg in Europa, Völkerverständigung, keine politische Propaganda in den Schulen“. Vis-a-vis lief der pro-ukrainische Demonstrationszug „Solidarität mit der Ukraine“, dessen Teilnehmer ebenfalls am Theaterplatz in der Dresdner Innenstadt gestartet waren. Die Teilnehmenden protestierten gegen die anhaltenden heftigen Angriffe auf die Ukraine und den völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen. Fast 180 Beamte der Polizei waren im Einsatz, um die beiden Proteste in Hör- und Sichtweite voneinander zu begleiten. Die Stadt Dresden hatte pro-russische Propaganda-Symbole bei der Kundgebung untersagt, etwa das Z-Symbol. Laut Polizei wurden zwei Verstöße gegen diese Beschränkungen festgestellt. Dabei habe es sich um ein russisches Militärabzeichen gehandelt.

