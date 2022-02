Ungeachtet der internationalen Vermittlungsversuche halten Russland und Belarus gemeinsame Militärmanöver ab. Diese Bilder wurden vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Laut Ministerium finden die Übungen an fünf unterschiedlichen Orten in Belarus statt. Sie sollen sich zum größten Teil im Westen des Landes befinden, an den Grenzen zu Polen und der Ukraine. Bei den Militärübungen soll nach offizieller Darstellung die Abwehr eines gegnerischen Angriffs, insbesondere der Schutz des Luftraums und der Staatsgrenzen geprobt werden. Die Manöver sind bis zum 20. Februar angesetzt. Russland habe mittlerweile rund 30.000 Soldaten nach Belarus gebracht, das an den Norden der Ukraine grenzt, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vergangene Woche gesagt. Außerdem seien Kampfjets, Luftabwehrsysteme und auch mit Atomwaffen bestückbare Raketen nach Belarus transportiert worden. Russland hat mittlerweile weit mehr als 100.000 Soldaten vor der Grenze zur Ukraine stationiert. Während der Westen vor einem Angriff warnt, weist Moskau solche Pläne zurück. Die US-Regierung kritisierte die Übungen in Belarus am Mittwoch als "eskalierende Aktion". Das ukrainische Militär will als Antwort darauf am Donnerstag ebenfalls mit zehntägigen Manövern beginnen. Dabei sollen laut ukrainischem Verteidigungsministerium unter anderem der Umgang mit Drohnen sowie mit Raketen und Panzerabwehrwaffen geprobt werden, die von ausländischen Partnern geliefert wurden.

